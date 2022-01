Gazzetta: Osimhen potrebbe tornare in campo il 16 gennaio, contro il Bologna (Di domenica 2 gennaio 2022) Victor Osimhen potrebbe tornare in campo il 16 gennaio, contro il Bologna. È la previsione della Gazzetta dello Sport. L’attaccante nigeriano, al momento, è isolato in Nigeria perché risultato positivo al Covid. Appena guarirà tornerà a Napoli per sottoporsi alla visita di controllo che avrebbe dovuto svolgere il 30 dicembre scorso. La rosea ipotizza che la visita vada bene e che arrivi l’ok all’impiego di Osimhen. “Col nulla osta definitivo e l’aiuto della mascherina, Osimhen potrà riprendere l’attività ed è possibile che nella seconda metà di gennaio, anche se solo per qualche spezzone di partita, possa tornare a indossare la maglia azzurra. Magari potrà capitare a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Victorinil 16il. È la previsione delladello Sport. L’attaccante nigeriano, al momento, è isolato in Nigeria perché risultato positivo al Covid. Appena guarirà tornerà a Napoli per sottoporsi alla visita dillo che avrebbe dovuto svolgere il 30 dicembre scorso. La rosea ipotizza che la visita vada bene e che arrivi l’ok all’impiego di. “Col nulla osta definitivo e l’aiuto della mascherina,potrà riprendere l’attività ed è possibile che nella seconda metà di, anche se solo per qualche spezzone di partita, possaa indossare la maglia azzurra. Magari potrà capitare a ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Osimhen potrebbe tornare in campo il 16 gennaio, contro il Bologna La rosea ipotizza un timing qualora… - tuttonapoli : Gazzetta - Osimhen, niente Coppa d'Africa e Spalletti sorride: torna in campo a Bologna? - OdeonZ__ : Osimhen non è tra i convocati della Nigeria: salta la Coppa d'Africa - infoitsport : GAZZETTA - Se Osimhen rinunciasse alla Coppa d'Africa ecco chi lo sostituirebbe - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Napoli, #Osimhen non convocato dalla Nigeria: salta la Coppa d'Africa -