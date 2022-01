Elvis Presley, i misteri intorno alla morte del re del rock’n roll (Di domenica 2 gennaio 2022) Domenica In grazie a Bobby Solo omaggia oggi . Prima puntata del 2022 con il botto per Domenica In, dopo la sospensione causa Covid della scorsa settimana: tra gli ospiti, immancabile ormai la presenza di Bobby Solo, con la sua straordinaria band. Il cantante italiano, dopo una serie di straordinari omaggi avvenuti in queste settimane, oggi celebrerà il suo artista preferito: Elvis Presley. “Elvis Presley è la più grande forza culturale del XX secolo”, ha detto il famoso compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein a un giornalista a fine anni Sessanta. Una frase forte, ma un’affermazione che ancora oggi sembra estremamente condivisibile. Il re del rock’n roll, nativo di Tupelo, è deceduto il 16 agosto 1977. Leggi anche –> Tracy Quade, chi è la moglie di ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 gennaio 2022) Domenica In grazie a Bobby Solo omaggia oggi . Prima puntata del 2022 con il botto per Domenica In, dopo la sospensione causa Covid della scorsa settimana: tra gli ospiti, immancabile ormai la presenza di Bobby Solo, con la sua straordinaria band. Il cantante italiano, dopo una serie di straordinari omaggi avvenuti in queste settimane, oggi celebrerà il suo artista preferito:. “è la più grande forza culturale del XX secolo”, ha detto il famoso compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein a un giornalista a fine anni Sessanta. Una frase forte, ma un’affermazione che ancora oggi sembra estremamente condivisibile. Il re del, nativo di Tupelo, è deceduto il 16 agosto 1977. Leggi anche –> Tracy Quade, chi è la moglie di ...

