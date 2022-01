D'Alema rientra nel Pd (Di domenica 2 gennaio 2022) Il ritorno della ‘ditta’ nel Pd è vicino. Non lo ha detto proprio così e forse non ha detto proprio questo, ma in un brindisi di fine anno via Zoom, Massimo D’Alema ha definito il percorso di confronto delle Agorà organizzate da Enrico Letta “il modo migliore per arrivare ad una ricomposizione che appare necessaria” fra i dem e Articolo Uno, di cui fanno parte i “fuoriusciti” dal Pd quando a guidarlo c’era Matteo Renzi, quindi anche Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza. Alla stagione al Nazareno dell’allora rottamatore, D’Alema ha riservato parole durissime: “La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola, ma che c’era”. Giudizi che hanno contrariato molti fra dem ed ex dem, renziani ed ex renziani. “Trovo davvero offensivo e sbagliato definire gli avversari politici come malattie”, ha scritto il deputato Pd ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Il ritorno della ‘ditta’ nel Pd è vicino. Non lo ha detto proprio così e forse non ha detto proprio questo, ma in un brindisi di fine anno via Zoom, Massimo D’ha definito il percorso di confronto delle Agorà organizzate da Enrico Letta “il modo migliore per arrivare ad una ricomposizione che appare necessaria” fra i dem e Articolo Uno, di cui fanno parte i “fuoriusciti” dal Pd quando a guidarlo c’era Matteo Renzi, quindi anche Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza. Alla stagione al Nazareno dell’allora rottamatore, D’ha riservato parole durissime: “La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola, ma che c’era”. Giudizi che hanno contrariato molti fra dem ed ex dem, renziani ed ex renziani. “Trovo davvero offensivo e sbagliato definire gli avversari politici come malattie”, ha scritto il deputato Pd ...

