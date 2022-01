Da lunedì 10 Regioni in zona gialla: perché non cambia nulla (e poco anche in arancione) (Di domenica 2 gennaio 2022) Da lunedì mezza Italia è in zona gialla, ma nessuno se ne accorgerà. Dopo Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige e Veneto, anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia abbandonano la fascia bianca. Dal punto di vista pratico, però, le regole restano le stesse: l’obbligo di mascherina anche all’aperto è già in vigore in tutto il Paese, mentre il limite delle 4 persone al tavolo è stato superato dall’obbligo di Super green pass per bar e ristoranti. Di fatto, i nuovi decreti varati dal governo nell’ultimo mese per far fronte alla crescita dei contagi e alla variante Omicron hanno superato e reso inutile il sistema delle zone a colori. Infatti, anche con il passaggio di qualche Regione in zona arancione a partire dal 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Damezza Italia è in, ma nessuno se ne accorgerà. Dopo Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige e Veneto,Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia abbandonano la fascia bianca. Dal punto di vista pratico, però, le regole restano le stesse: l’obbligo di mascherinaall’aperto è già in vigore in tutto il Paese, mentre il limite delle 4 persone al tavolo è stato superato dall’obbligo di Super green pass per bar e ristoranti. Di fatto, i nuovi decreti varati dal governo nell’ultimo mese per far fronte alla crescita dei contagi e alla variante Omicron hanno superato e reso inutile il sistema delle zone a colori. Infatti,con il passaggio di qualche Regione ina partire dal 10 ...

