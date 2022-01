Beautiful | trama 2 gennaio 2022 | la mossa di Carter

(Di domenica 2 gennaio 2022)oggi 2, con una proposta di matrimonio che metterà in crisi i sentimenti di una donna confusa. Cosa sta per succedere a Los Angeles? LadiUna nuova puntataoggi 2con una proposta di matrimonio particolare, forse dettata dalla paura di perdere la partita? Paris e Zoe provano interesse per Zende, che da quando è arrivato alla Forrester non è di certo passato inosservato. Paris decide di rivelare alla sorella la verità, mentre Zoe resta in silenzio per non turbare la sintonia familiare., inaspettatamente, decide di organizzare una cena a quattro con Zoe, Paris e Zende. L'avvocato ha un motivo preciso, teme Zende o è solo una casualità voluta dal ...

Advertising

redazionetvsoap : #Beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #2gennaio - infoitcultura : Beautiful, trama 31 dicembre 2021: Liam deriso da Finn - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #1gennaio - AnnaMancini81 : Serie tv turche in Italia, le più amate del 2021: dove vederle -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful trama

Tv Soap

... cercherà di convincerlo a far ragionare Steffy, Finn non esiterà a dirgli che quella che ha per Thomas rischia di tramutarsi solo in una pericolosa ossessione! Qui lacompleta di. ...Quella di oggi sarà l'ultima in onda del 2021 e laci anticipa numerosi colpi di scena. ... dopo la messa in onda di. Una Vita: Antonito spiato da un uomo misterioso Le anticipazioni ...Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 2 gennaio 2022: Zoe accetta la proposta di Carter?Scopriamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Una Vita - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° gennaio 2022.