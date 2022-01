Ambiente: premier Danimarca, voli interni 'verdi' entro 2030 (Di domenica 2 gennaio 2022) Il governo danese punta ad eliminare i combustibili fossili per i voli nazionali entro il 2030: lo ha affermato durante il suo discorso di Capodanno la premier Mette Frederiksen, riconoscendo però che ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Il governo danese punta ad eliminare i combustibili fossili per inazionaliil: lo ha affermato durante il suo discorso di Capodanno laMette Frederiksen, riconoscendo però che ...

Ambiente: premier Danimarca, voli interni 'verdi' entro 2030 La premier ha ammesso che sarà difficile raggiungere l'obiettivo voli ecologici, ma ha sottolineato che ricercatori e aziende stanno lavorando a possibili soluzioni. La Airbus, come è noto, ha ...

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Il governo danese punta ad eliminare i combustibili fossili per i voli nazionali entro il 2030: lo ha affermato durante il suo discorso di Capodanno la premier Mette Frederiksen, riconoscendo però che sarà difficile raggiungere l'obiettivo voli ecologici, ma ha sottolineato che ricercatori e aziende stanno lavorando a possibili soluzioni.

