Traffico Roma del 01-01-2022 ore 14 | 30

(Di sabato 1 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione gli spostamenti in questo pomeriggio del primo dell’anno interessano principalmente le vie del centro dove si rilevano rallentamenti e file Code in via dei Cerchi per la riduzione di carreggiata tra via di San Gregorio e via di San Teodoro scorrevole ilsul Raccordo e sulla tangenziale orario festivo per il trasporto pubblico con le ultime corse della metropolitana alle 23:03 sulla-lido riattivata la tratta Lido centro Colombo la linea bus sostitutiva rl4 è sospesa domani prima domenica ecologica dell’anno dalle 7:30 alle 12:30 in poi dalle 16:30 alle 20-30 stop totale alla circolazione per tutti i veicoli a motori nella ZTL fascia verde sono esclusi dal provvedimento e quindi potranno circolare i veicoli elettrici libri di GPL o metano i veicoli a benzina euro ...