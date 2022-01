Sanremo 2022 | l’ultima idea è incredibile | sarebbe la prima volta in assoluto

(Di sabato 1 gennaio 2022) Il video Sì Sì Vax dei tre virologi Pregliasco-Crisanti-Bassetti è diventato virale sul web. Dopo l’esibizione canora c’è chi dice si al Festival diDopo il mare di polemiche che si è scatenato attorno ai tre virologi Pregliasco-Crisanti-Bassetti per il video musicale eseguito sulle note di Jingle Bells con Sì Sì Vax, Maurizio L'articolo proviene da Inews24.it.

... la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus per salutare il 2021 e dare il benvenuto al. ... il brano con cui il gruppo capitanato da Damiano David ha conquistatoed Eurovision. Ai ...Hanno deciso di suonare la cover di Zitti e Buoni , canzone che ha portato la band romana alla ribalta, garantendogli il successo ae all'Eurovision nel giro di pochi mesi. É ora di vincere! ...Il video Sì Sì Vax dei virologi Pregliasco-Crisanti-Bassetti è diventato virale. Dopo l'esibizione canora c'è chi dice si a Sanremo 2022 ...La presenza dei vincitori di Sanremo e dell’Eurovision annunciata nelle ore in cui si metteva a punto il capodanno di Rai Uno, in onda da uno dei capannoni dell’acciaieria, è rimasta solo un ...