Ronaldo | ' Orgoglioso dei trofei con la Juve nel 2021 | ora svolta con United'

L'addio alla Juve, il ritorno a Old Trafford, ma con una stagione in Premier League che non decolla. Cristiano Ronaldo saluta sui social il 2021: lo fa postando una foto con la famiglia al completo

L'addio alla Juve, il ritorno a Old Trafford, ma con una stagione in Premier League che non decolla. Cristianosaluta sui social il 2021: lo fa postando una foto con la famiglia al completo, ma anche tratteggiando un bilancio del suo anno calcistico, diviso fra Juve e Manchester United e condito da 47 ...Sui suoi canali social, Cristianoha salutato il suo 2021. In quest'anno, la macchina da gol più forte degli ultimi anni non ... Alla Juventus sono statodi aver vinto Coppa Italia e ...Alla Juventus, sono stato orgoglioso di vincere la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, e diventare il capocannoniere della Série A. Per il Portogallo, diventare l’Euro Top Scorer è stato anche un ...Sui suoi canali social, Cristiano Ronaldo ha salutato il suo 2021. In quest'anno, la macchina da gol più forte degli ultimi anni non si è mai fermata, inclusi questi 365 giorni.