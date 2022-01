Oggi con la sua voce rappresenta l’Italia in tutto il mondo: la riconosci? (Di sabato 1 gennaio 2022) La bambina nella foto Oggi è una delle cantanti italiane più amate non solo nel nostro territorio, ma in tutto il mondo. Il suo viso è rimasto pressoché uguale. La protagonista di Oggi è nata a Faenza il 16 maggio 1974. La sua passione per la musica e per il canto l’ha portata presto a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 gennaio 2022) La bambina nella fotoè una delle cantanti italiane più amate non solo nel nostro territorio, ma inil. Il suo viso è rimasto pressoché uguale. La protagonista diè nata a Faenza il 16 maggio 1974. La sua passione per la musica e per il canto l’ha portata presto a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Quirinale : #Mattarella: ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con u… - ladyonorato : L’istituto Koch in Germania ha pubblicato oggi i dati ufficiali sui casi #Omicron: 95,58% fra completamente vaccina… - bobogiac : Sono stati 7 anni intensi. Ci siamo sentiti rappresentanti in ogni istante, nonostante le enormi difficoltà che abb… - halfahxeart : RT @AliprandiJacopo: ??#Pellegrini e #Abraham oggi in campo con il gruppo, hanno entrambi risolto i problemi e saranno a disposizione nella… - novbblasetta : “Purtroppo questo 2022 porta già le sue prime perdite e con immenso dispiacere annuncio la rottura tra due pilastri… -