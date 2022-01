Mazzola | «Lukaku? Chi lascia l’Inter ha sempre rimpianti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 gennaio 2022) Sandro, ha parlato in esclusiva ad Inter News 24: ecco alcune delle dichiarazioni della leggenda a bandiera nerazzurra Sandro, leggenda del, ha parlato ai microfoni di Inter News 24. Ecco le sue parole sulla squadra di Inzaghi: INTER IN VETTA – «si esaltanelle difficoltà, è nel Dna di questa squadra. E’stato così. Quando meno te lo aspetti,tira fuori qualcosa in più: lo dice la storia». INZAGHI – «Quando uno è bravo è bravo, c’è poco da fare. Se un allenatore ha qualità importanti può fare bene dappertutto, a meno che i giocatori non lo seguano. Altutti invece vanno dietro ad Inzaghi, è riuscito subito a dare la sua impronta alla squadra e i risultati in campo si ...