Love is in the air verso il gran finale: quale soap prenderà il suo posto (Di sabato 1 gennaio 2022) Per il nuovo anno Love is in the air chiuderà definitivamente, previsto un gran finale: quale soap prenderà il suo posto La soap verso il gran finaleMolto presto ci sarà un radicale cambio di rotta delle programmazione delle reti Mediaset per la stagione televisiva 2022. Alcune soap che vengono trasmesse su Canale 5 non andranno più in onda. Le anticipazione svelano che tra queste c'è Love is in the air, che dirà addio al pubblico dopo la seconda stagione. Precisamente le novità della programmazione di Mediaset per il 2022 saranno apportate per la fascia pomeridiana ad oggi occupata con successo dalle varie soap seguitissime.

