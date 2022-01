La top 11 dei migliori calciatori in scadenza di contratto in Europa (Di sabato 1 gennaio 2022) Con l’arrivo di gennaio i club di calcio hanno la possibilità di acquistare a parametro zero i calciatori in scadenza di contratto: la top 11 in Europa Mbappé (Getty Images)Siamo arrivati a gennaio e come ogni anno, di questo mese, si apre la possibilità per i club di calcio di contattare i calciatori con il contratto in scadenza a giugno. In questa stagione i nomi sono a dir poco altisonanti e la redazione di Vesuvius.it ha stilato per voi lettori la top 11 per valore di mercato (riferimento: Transfermarkt) basata sul modulo 4-2-3-1: PORTA: André Onana (Ajax) – dal valore di circa 20 milioni, è vicinissimo all’Inter con cui avrebbe già un accordo verbale TERZINO DESTRO: Nouissar Mazraoui (Ajax) – tra i terzini più promettenti del panorama europeo, ... Leggi su vesuvius (Di sabato 1 gennaio 2022) Con l’arrivo di gennaio i club di calcio hanno la possibilità di acquistare a parametro zero iindi: la top 11 inMbappé (Getty Images)Siamo arrivati a gennaio e come ogni anno, di questo mese, si apre la possibilità per i club di calcio di contattare icon ilina giugno. In questa stagione i nomi sono a dir poco altisonanti e la redazione di Vesuvius.it ha stilato per voi lettori la top 11 per valore di mercato (riferimento: Transfermarkt) basata sul modulo 4-2-3-1: PORTA: André Onana (Ajax) – dal valore di circa 20 milioni, è vicinissimo all’Inter con cui avrebbe già un accordo verbale TERZINO DESTRO: Nouissar Mazraoui (Ajax) – tra i terzini più promettenti del panorama europeo, ...

Advertising

VanityFairIt : L'ennesimo trionfo dei Måneskin, Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top... Ecco i vincitori 2021 della popolari… - capuanogio : Il #Barcellona ha i conti peggiori tra quelli dei top club in Europa. Eppure starebbe pensando di spendere 125 mili… - juventusfc : #BEST2021 Il meglio dei bianconeri in campo ??? - carlyago : RT @LittleMixlTALIA: Il Regno Unito ha inaugurato il 2022 scegliendo #HeartbreakAnthem come colonna sonora dei fuochi d’artificio! Oggi, 1… - nancy4all_ : RT @LittleMixlTALIA: Il Regno Unito ha inaugurato il 2022 scegliendo #HeartbreakAnthem come colonna sonora dei fuochi d’artificio! Oggi, 1… -

Ultime Notizie dalla rete : top dei √ 1971 - 2021: 50 anni di 'Surf's Up' dei Beach Boys Il successo tornerà solo nel 1971 con "Surf's up".:"Sono due dei dischi più importanti registrati e ... Funzionò: la band tornò per la prima volta dopo anni nella top 20 (il disco precedente si era ...

Morto Tanzi, suo il Parma di Buffon, Cannavaro e Thuram - Top News Ijn precedenza Tanzi aveva investito massicciamente nella promozione commerciale dei propri marchi, con campagne pubblicitarie innovative e programmi di sponsorizzazione sportiva: dai campioni di sci ...

Top Ten delle Parolacce 2021, vince l'associazione 'Basta Merda In Mare' Adnkronos La Top 5 dei migliori blockbuster del 2021 La versione aggiornata, ampliata, riveduta e corretta di quell’aberrazione, firmata Joss Whedon, arrivata al cinema nel novembre del 2017. E non poteva essere altrimenti visto che fra febbraio e maggi ...

Top 10 del 2021: i migliori film dell'anno secondo la Redazione In un anno in cui le sale hanno riaperto in primavera, in cui molti film sono arrivati direttamente in piattaforma e durante il quale è stato complicato rimanere al passo con i titoli in uscita, noi d ...

Il successo tornerà solo nel 1971 con "Surf's up".:"Sono duedischi più importanti registrati e ... Funzionò: la band tornò per la prima volta dopo anni nella20 (il disco precedente si era ...Ijn precedenza Tanzi aveva investito massicciamente nella promozione commercialepropri marchi, con campagne pubblicitarie innovative e programmi di sponsorizzazione sportiva: dai campioni di sci ...La versione aggiornata, ampliata, riveduta e corretta di quell’aberrazione, firmata Joss Whedon, arrivata al cinema nel novembre del 2017. E non poteva essere altrimenti visto che fra febbraio e maggi ...In un anno in cui le sale hanno riaperto in primavera, in cui molti film sono arrivati direttamente in piattaforma e durante il quale è stato complicato rimanere al passo con i titoli in uscita, noi d ...