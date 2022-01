Juve | il 2022 porta buone notizie | Chiesa pronto per il Napoli

(Di sabato 1 gennaio 2022) Terzo giorno di lavoro alla Continassa, in vista del prossimo match in programma all'Allianz Stadium - giovedì 6 gennaio - contro il. Dueper Massimiliano Allegri: Federico...

Advertising

juventusfc : Buon 2022. Insieme. - juventusfc : Primo allenamento del 2022 ???? La giornata al JTC ?? - juventusfcen : Giorgio Chiellini tests positive for Covid-19: - Sicilianodoc7 : RT @JuventusFCYouth: COVID-19 | Positività giocatore #Under23: - serieAnews_com : #Juve, tegola per #Allegri: Giorgio #Chiellini è positivo al #COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Juve 2022

TORINO - "Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid - 19 del ...TORINO - La Juventus ha annunciato la positività al Covid di Giorgio Chiellini. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito bianconero: " Juventus Football Club comunica che, nel corso delle ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Milik Juve: ipotesi scambio. Un calciatore bianconero piace al Marsiglia, ecco le novità sul calciomercato della Vecchia Signora Come riportato da Sky S ...Il difensore era già in isolamento per un contatto con un positivo nei giorni scorsi Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è risultato positivo al Covid-19 e salterà quasi sicuramente le prossi ...