Italia-Australia, ATP Cup 2022: programma, orari, tv, streaming. Sinner e Berrettini in singolare (Di sabato 1 gennaio 2022) Domani si comincia. Il 2 gennaio sarà il grande giorno d’esordio dell’Italia nell’ATP Cup 2022. Sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney gli azzurri affronteranno l’Australia nel primo match valido per il Gruppo B. A partire delle 7.30 Italiane, le 17.30 locali, Jannik Sinner affronterà James Duckworth e l’azzurro vorrà portare a casa il primo punto per mettere nelle migliori condizioni possibili Matteo Berrettini di affrontare il n.1 Australiano, ovvero Alex de Minaur. Da stabilire il doppio che seguirà, con Fognini/Bolelli favoriti rispetto a Sinner e Berrettini in coppia contro verosimilmente Peers/Seuville. ATP Cup 2022: ordine di gioco fase a gironi, programma, tv, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) Domani si comincia. Il 2 gennaio sarà il grande giorno d’esordio dell’nell’ATP Cup. Sul cemento della Ken Rosewall Arena di Sydney gli azzurri affronteranno l’nel primo match valido per il Gruppo B. A partire delle 7.30ne, le 17.30 locali, Jannikaffronterà James Duckworth e l’azzurro vorrà portare a casa il primo punto per mettere nelle migliori condizioni possibili Matteodi affrontare il n.1no, ovvero Alex de Minaur. Da stabilire il doppio che seguirà, con Fognini/Bolelli favoriti rispetto ain coppia contro verosimilmente Peers/Seuville. ATP Cup: ordine di gioco fase a gironi,, tv, ...

Advertising

G1RL4LM1GHTYY : ma se io viaggio dall'australia all'italia sto andando indietro nel tempo quindi viaggio nel tempo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis Atp Cup, Italia favorita contro l'Australia: in quota nettamente avanti Sinner e Berrettini - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis Atp Cup, Italia favorita contro l'Australia: in quota nettamente avanti Sinner e Berrettini - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis Atp Cup, Italia favorita contro l'Australia: in quota nettamente avanti Sinner e Berrettini - napolimagazine : Tennis Atp Cup, Italia favorita contro l'Australia: in quota nettamente avanti Sinner e Berrettini -