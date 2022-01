Il pericoloso giochetto di Walter Nudo che accosta gli integratori alla guarigione dal Covid

neXtquotidiano : L'erede naturale di Montesano? Il pericoloso giochetto di Walter Nudo che accosta gli integratori alla guarigione… - ALFO100897 : RT @PasqualeDorian1: @ALFO100897 la gretina delle banche sta' implicitamente parlando della moneta digitale di proprieta' banche centrali.… - PasqualeDorian1 : @ALFO100897 la gretina delle banche sta' implicitamente parlando della moneta digitale di proprieta' banche central… - giancrypto1 : @BluDiPersia @msergiowall E chi dice che il vaccino è inutile? A me basta non finire in ospedale, e iniziare a rivi… -

Ultime Notizie dalla rete : pericoloso giochetto

neXt Quotidiano

Unvecchio come il cucco: la sinistra legittima un avversario che non ha legittimità per ... il primo - sicuramente il più semplice ma piùper l'Italia - è quello di rincorrere ...Unvecchio come il cucco: la sinistra legittima un avversario che non ha legittimità per ... il primo - sicuramente il più semplice ma piùper l'Italia - è quello di rincorrere ...L'attore ed ex pugile Walter Nudo, positivo al Covid, spiega su Instagram i passaggi della sua guarigione menzionando e sponsorizzando integratori ...E niente, il giochetto della sinistra italiana è sempre lo stesso, cinico e paraculo: da una parte legittimare con qualche accorta allisciatina di pelo la peggiore destra possibile (estrema, nostalgic ...