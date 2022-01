Grande Fratello Vip, durante il trenino di Capodanno finisce contro una vetrata e la distrugge (Di sabato 1 gennaio 2022) Una scena fantozziana al Grande Fratello Vip. Protagonista proprio la ‘regina delle trame’ che, nel bene e nel male, tiene in piedi questa edizione del reality, quantomeno a livello di cambio di scenari. È Soleil Sorge che è finita contro la vetrata che separa la veranda dal giardino. Le telecamere non hanno ripreso “il botto” ma i coinquilini si sono messi a ridere. Nessuna ferita per Soleil. La vetrata in frantumi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Una scena fantozziana alVip. Protagonista proprio la ‘regina delle trame’ che, nel bene e nel male, tiene in piedi questa edizione del reality, quantomeno a livello di cambio di scenari. È Soleil Sorge che è finitalache separa la veranda dal giardino. Le telecamere non hanno ripreso “il botto” ma i coinquilini si sono messi a ridere. Nessuna ferita per Soleil. Lain frantumi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

