Euro | 20 anni fa iniziavano a circolare monete e banconote

(Di sabato 1 gennaio 2022) Era il 1 gennaio del 2002 quando l’iniziò aconnelle tasche dei cittadini di 12 Paesi dell’Unionepea. Undici di questi, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, furono i primi ad adottare la moneta unica il 1 gennaio del 1999, quando il suo utilizzo era ‘invisibile’ ai cittadini, perché legato esclusivamente a movimenti finanziari privi di denaro fisico. La Grecia entrò nel sistema unico duedopo, il 1 gennaio del 2001 e quindi in tempo per essere tra i primi a utilizzare l’dal giorno della sua circolazione fisica. In Italia l’venne adottato con un tasso di conversione pari a 1936,27 lire e per due mesi venne consentita la doppia ...

sandrogozi : #1gennaio 2002 entrava in vigore #euro Un passo importantissimo nella costruzione europea, strumento di stabilità d… - Piu_Europa : Buon anno a tutti e buon compleanno, Euro! 20 anni di progressi e sfide che, grazie alla moneta unica, siamo stati… - Agenzia_Ansa : Vent'anni con l'euro in tasca, utopia diventata realtà. Battezzata da Prodi e salvata da Draghi, la moneta unica eu… - MaxJWWallace : RT @SanticoliPiera: Oggi compie gli anni la moneta che ha impoverito diviso tanti paesi europei. L’Euro è nato il 1° gennaio 1999, esattame… - elerub11 : 20 anni fa , l' euro. Grazie Ciampi. -

'Con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più' ebbe a dire ... A vent'anni di distanza l'utopia rimane tale. Ci resta solo la tragedia. La Grecia entrò nel sistema unico due anni dopo, il 1 gennaio del 2001 e quindi in tempo per essere tra i primi a utilizzare l'euro dal giorno della sua circolazione fisica. In Italia l'euro venne ...