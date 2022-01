Covid: Costa, 'per Ffp2 verso prezzo calmierato, obbiettivo non più di 1 euro' (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - Per le mascherine Ffp2, rese obbligatorie per diverse occasioni, "sono convinto che arriveremo ad un prezzo calmierato. E credo che l'obiettivo di non superare il costo di 1 euro sia assolutamente alla... Leggi su europa.today (Di sabato 1 gennaio 2022) Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - Per le mascherine, rese obbligatorie per diverse occasioni, "sono convinto che arriveremo ad un. E credo che l'obiettivo di non superare il costo di 1sia assolutamente alla...

Advertising

MediasetTgcom24 : Costa: 'Nei prossimi giorni ipotesi estensione Super green pass' #Covid - SkyTG24 : Lo ha sottolineato intervenendo a #Timeline a proposito della scelta di alcune Regioni, come Lazio, Lombardia, Tosc… - SkyTG24 : 'Per chi ha il booster si può prevedere una #quarantena inferiore ai 7 giorni. Non saremmo credibili nell'invitare… - telodogratis : Covid: Costa, ‘per Ffp2 verso prezzo calmierato, obbiettivo non più di 1 euro’ - RichbonesE : RT @MatteoMainardi: Gli prescrivono una cura a base di #cannabis, ma costa 840 euro al mese e lui è disoccupato dall’inizio del #Covid, cos… -