Covid | basterà il test rapido per stabilire la positività

(Di sabato 1 gennaio 2022) Irapidi antigenici positivi, effettuati dal Servizio sanitario regionale e da tutte le strutture pubbliche e private autorizzate, non necessiteranno della conferma del tampone molecolare per la diagnosi dell’infezione da-19. Inoltre, ilantigenico negativo su soggetti sintomatici avrà bisogno della conferma di un tampone molecolare a distanza di 2-4 giorni solo sulla base di una valutazione clinica ed epidemiologica del caso. Queste le novità introdotte dalla circolare della Direzione Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia inviata alle strutture sanitarie del territorio. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato come questo provvedimento sia il recepimento da parte dell’Amministrazione regionale della recente direttiva del Ministero avente ad ...