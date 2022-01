Capodanno a Milano, i controlli della polizia in piazza Duomo (Di sabato 1 gennaio 2022) Milano, 01 gennaio 2022 polizia schierata in piazza Duomo a Milano per i controlli di Capodanno. Ecco le immagini della serata del 31 dicembre. / polizia di Stato Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022), 01 gennaio 2022schierata inper idi. Ecco le immaginiserata del 31 dicembre. /di Stato

Advertising

eziomauro : Capodanno a Milano: la polizia sgombera piazza Duomo, ma in migliaia si riversano nelle strade vici… - Corriere : Milano, 19enne circondata da 30 ragazzi e molestata dopo la festa - Agenzia_Ansa : VIDEO | Fuochi d'artificio e movida a Capodanno in piazza Duomo a Milano. In centinaia nel capoluogo lombardo e non… - antonie85321896 : RT @Agenzia_Ansa: Due accoltellamenti nella notte di Capodanno a Milano e nell'Hinterland. Nel capoluogo, in una lite vicino a piazza del D… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Due accoltellamenti nella notte di Capodanno a Milano e nell'Hinterland. Nel capoluogo, in una lite vicino a piazza del D… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Milano È morto monsignor Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara AGI - È morto alla vigilia di Capodanno, all'età di 80 anni, monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara - Comacchio. L'... Era nato a Milano il 26 novembre 1941. Compiuti regolarmente gli sud, ...

Capodanno a Milano, i controlli della polizia in piazza Duomo Milano, 01 gennaio 2022 Polizia schierata in piazza Duomo a Milano per i controlli di Capodanno. Ecco le immagini della serata del 31 dicembre. / Polizia di Stato

Capodanno 2022 a Milano | Cosa fare | Tutti gli eventi e le feste MilanoToday.it Il bilancio dei feriti dovuti ai botti di capodanno E’ stata una notte di fine d’anno con pochissimi feriti, anzi “come non si ricordava da tempo a Milano e nell’Hinterland quella dei festeggiamenti per il Capodanno 2022. Lo confermano le centrali ...

Capodanno Milano: 19enne aggredita e molestata da 30 ragazzi. Salvata dalla polizia Milano - Capodanno di paura per una ragazza di 19 anni che, a Milano, è stata circondata e molestata da un gruppo di trenta ragazzi. Per la ragazza un grande spavento ma, fortunatamente, nulla di più ...

AGI - È morto alla vigilia di, all'età di 80 anni, monsignor Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara - Comacchio. L'... Era nato ail 26 novembre 1941. Compiuti regolarmente gli sud, ..., 01 gennaio 2022 Polizia schierata in piazza Duomo aper i controlli di. Ecco le immagini della serata del 31 dicembre. / Polizia di StatoE’ stata una notte di fine d’anno con pochissimi feriti, anzi “come non si ricordava da tempo a Milano e nell’Hinterland quella dei festeggiamenti per il Capodanno 2022. Lo confermano le centrali ...Milano - Capodanno di paura per una ragazza di 19 anni che, a Milano, è stata circondata e molestata da un gruppo di trenta ragazzi. Per la ragazza un grande spavento ma, fortunatamente, nulla di più ...