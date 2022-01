Botti: petardo esplode in mano,grave 54enne nel Cagliaritano (Di sabato 1 gennaio 2022) Un uomo di 54 anni è rimasto ferito gravemente alla mano a seguito dell'esplosione di un petardo ieri sera a Decimomannu, nella Città Metropolitana di Cagliari. Da quanto si apprende, l'uomo ha acceso ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Un uomo di 54 anni è rimasto feritomente allaa seguito dell'esplosione di unieri sera a Decimomannu, nella Città Metropolitana di Cagliari. Da quanto si apprende, l'uomo ha acceso ...

Ultime Notizie dalla rete : Botti petardo Botti: petardo esplode in mano,grave 54enne nel Cagliaritano Un uomo di 54 anni è rimasto ferito gravemente alla mano a seguito dell'esplosione di un petardo ieri sera a Decimomannu, nella Città Metropolitana di Cagliari. Da quanto si apprende, l'uomo ha acceso la carica con polvere pirica che è esplosa prima del previsto. La deflagrazione gli ha ...

