Berlusconi continua a tramare per il Quirinale e evita di commentare il discorso di Mattarella (Di sabato 1 gennaio 2022) Sarebbe un affronto per l'Italia e per gli italiani ma con questa destra spregiudicata, irresponsabile e cresciuta all'ombra e al guinzaglio di un affarista circondato da lacchè, miracolati, ... Leggi su globalist (Di sabato 1 gennaio 2022) Sarebbe un affronto per l'Italia e per gli italiani ma con questa destra spregiudicata, irresponsabile e cresciuta all'ombra e al guinzaglio di un affarista circondato da lacchè, miracolati, ...

Advertising

globalistIT : - Hidj777212881 : Santososso e come dire lotta continua della mafia servi degli aristocratici berlusconi ingrao einstein… - Michela71765064 : RT @Isidel_: Complimenti alla #mediaset per come, tramite il #gfvip6, continua a farci assistere a scene pietose di gente ubriaca. Date l'e… - ferillo2 : @gerrymarra @berlusconi @fdragoni Lei crede all'informazione di regime italiana che fa manipolazione mediatica cont… - Isidel_ : Complimenti alla #mediaset per come, tramite il #gfvip6, continua a farci assistere a scene pietose di gente ubriac… -