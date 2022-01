25 anni senza Ivan Graziani, l’1 gennaio 1997 ci lasciava il grande cantautore (Di sabato 1 gennaio 2022) NOVAFELTRIA – Sono già 25 anni. Il primo gennaio del 1997 nella sua casa di Novafeltria, nel riminese – tra Emilia, Romagna, Marche e (non lontano dal suo) Abruzzo – ci lasciava Ivan Graziani, il cantautore con la chitarra elettrica o, se si preferisce, la chitarra rock della musica d’autore italiana. Nato a Teramo, scompare a soli 51 anni un artista completo, capace di scrivere canzoni e romanzi, di dipingere e disegnare storie a fumetti, di cimentarsi insomma completamente nell’arte, un personaggio che ha lasciato l’idea di poter essere sempre fuori dagli schemi, oltre le righe, che ha fatto della sua poliedricità la tara artistica che lo distingueva da tutti gli altri. Dotato di sensibilità e ironia uniche, attento osservatore di micro storie che ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022) NOVAFELTRIA – Sono già 25. Il primodelnella sua casa di Novafeltria, nel riminese – tra Emilia, Romagna, Marche e (non lontano dal suo) Abruzzo – ci, ilcon la chitarra elettrica o, se si preferisce, la chitarra rock della musica d’autore italiana. Nato a Teramo, scompare a soli 51un artista completo, capace di scrivere canzoni e romanzi, di dipingere e disegnare storie a fumetti, di cimentarsi insomma completamente nell’arte, un personaggio che ha lasciato l’idea di poter essere sempre fuori dagli schemi, oltre le righe, che ha fatto della sua poliedricità la tara artistica che lo distingueva da tutti gli altri. Dotato di sensibilità e ironia uniche, attento osservatore di micro storie che ...

