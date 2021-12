Un anno di cronaca in provincia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La Guardia di Finanza ha sequestrato un milione di euro “occultato nei posti più disparati, sotto il materasso e addirittura all’interno di contenutori di biscotti” scoperti nell’abitazione del padre di un noto imprenditore dell’Agro- Nocerino -Sarnese nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore riguardante una società di Castel San Giorgio, ritenuta tra le più importanti nella distribuzione dei carburanti. FEBBRAIO Giuseppe Bisantis, avvocato, 53 anni di Capaccio Paestum, è tra le 17 persone arrestate nell’ambito della maxi operazione “Kossa” contro la ‘ndrangheta eseguita nella mattinata di ieri dalla divisione distrettuale antimafia di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri nella Sibaritide, sull’alto Jonio cosentino. Dieci le ordinanze di custodia cautelare in carcere e sette agli arresti domiciliari. MARZO Il suo ultimo gesto d’amore è stato per i due ...

... 'durante il periodo più drammatico dell'emergenza Covid - 19, nell'2020, testimoniato ... rapporto breve sul primo ventennio'; il libro illustra la storia dell'Ugci attraverso ladei primi ...Dalle 17.45 siamo passati alle 23.05 e arriveremo forse all'una dell'ultimo giorno dell'. Siamo indignati perché non ci hanno detto come stavano realmente le cose e non ci offrono alternativa ...Le Udienze generali del 2021 si sono aperte il mercoledì 13 gennaio scorso con l'appuntamento numero 21 del ciclo sulla Preghiera che il Santo Padre aveva aperto l'anno precedente. Dopo 38 appuntament ...E’ stato trovato morto nella tarda serata di ieri nella sua casa di Roma l’attore Paolo Calissano, 54 anni. A dare l’allarme – riportano Il Corriere della Sera e il Messaggero – e’ stata la compagna.