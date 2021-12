Ultime Notizie Roma del 31-12-2021 ore 13:10 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio atteso tra oggi e domani in Gazzetta Ufficiale nuovo Decreto Legge anti covid mal governo Pensa già al prossimo provvedimento con l’estensione del super Green pasta al mondo del lavoro La Stretta definitiva potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri 5 gennaio Intanto un nuovo record di casi positivi in Italia 126 1888 in ventiquattro ore il tasso di positività al sale al 11:03 % quello di occupazione delle terapie Intensive al 13% identità e orgoglio Nazionale insieme al concetto di responsabilità con un forte incoraggiamento a un Italia che gli strumenti per uscire dalla crisi questo il filo conduttore del corso di fine anno di congedo di Mattarella stasera in TV a reti unificate sulla corsa al Quirinale il PD chiude il nome di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio atteso tra oggi e domani in Gazzetta Ufficiale nuovo Decreto Legge anti covid mal governo Pensa già al prossimo provvedimento con l’estensione del super Green pasta al mondo del lavoro La Stretta definitiva potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri 5 gennaio Intanto un nuovo record di casi positivi in Italia 126 1888 in ventiquattro ore il tasso di positività al sale al 11:03 % quello di occupazione delle terapie Intensive al 13% identità e orgoglio Nazionale insieme al concetto di responsabilità con un forte incoraggiamento a un Italia che gli strumenti per uscire dalla crisi questo il filo conduttore del corso di fine anno di congedo di Mattarella stasera in TV a reti unificate sulla corsa al Quirinale il PD chiude il nome di ...

