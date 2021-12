Ucraina, Cremlino: gli Stati Uniti non schiereranno armi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sul 'dossier Ucraina' Joe Biden punta a una soluzione diplomatica ma, nel colloquio telefonico avuto con Vladimir Putin, ha sottolineato di essere pronto a rispondere in modo risoluto 'se la Russia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sul 'dossier' Joe Biden punta a una soluzione diplomatica ma, nel colloquio telefonico avuto con Vladimir Putin, ha sottolineato di essere pronto a rispondere in modo risoluto 'se la Russia ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Cremlino Ucraina, Cremlino: gli Stati Uniti non schiereranno armi ... ha sottolineato di essere pronto a rispondere in modo risoluto 'se la Russia invaderà ulteriormente l'Ucraina'. La posizione americana soddisfa al momento Mosca: il Cremlino ha fatto sapere infatti '...

Telefonata Biden - Putin conclusa dopo 50 minuti ...invade ulteriormente l'Ucraina" e che "progressi sostanziali" nel dialogo "possono avvenire solo in un ambiente di de - escalation piuttosto che di escalation". Da parte sua, rende noto il Cremlino, ...

Ucraina, Cremlino: gli Stati Uniti non schiereranno armi TGCOM Ucraina, Cremlino: gli Stati Uniti non schiereranno armi Sul "dossier Ucraina" Joe Biden punta a una soluzione diplomatica ma, nel colloquio telefonico avuto con Vladimir Putin, ha sottolineato di essere pronto a rispondere in modo risoluto "se la Russia in ...

Propaganda e realtàIl 2021 delle fake news in Europa e la cattiva lezione di Putin Secondo il Center for European Policy Analysis, il Partito comunista cinese sta copiando alcuni aspetti della strategia della disinformazione di Mosca, ma ha un controllo dei media più coerentw rispet ...

