"Ti prego fatti intubare": Niccolò racconta la morte del padre No vax (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Covid continua a uccidere e lo fa soprattutto tra i No vax, l'ultima terribile storia arriva da Vicenza e la racconta Niccolò a Repubblica. Il padre di Niccolò, Alessandro Mores, 48 anni, non era vaccinato ed è morto all'ospedale San Bortolo dopo aver rifiutato l'intubazione: "Fatemi firmare per non essere intubato, tanto guarisco lo stesso", aveva detto ai medici. Il giovane Niccolò aveva cercato di convincerlo fino all'ultimo, era stato lui a chiamare il 118 quando la salute del padre si era aggravata e non riusciva più a respirare. Stava male da circa dieci i giorni, aveva la febbre altissima, non riusciva a muoversi da letto e negli ultimi giorni non mangiava nemmeno più. Alessandro sosteneva che "omicron non è pericolosa". Dopo il ricovero si è spento in poco tempo, i suoi ...

