Roma, prima crea il panico in un condominio, poi ferisce 2 poliziotti a calci e pugni: arrestato 40enne (Di venerdì 31 dicembre 2021) "C'è un uomo estraneo al condominio che danneggia porta e finestra del portiere". E' questa la segnalazione giunta al 112 NUE, in seguito alla quale l'operatore della Polizia di Stato ha inviato 2 pattuglie all'indirizzo indicato. I fatti Immediatamente gli agenti del commissariato Vescovio e del II Distretto Salario-Parioli sono arrivati in Via di Trasone: all'interno del cortile del palazzo hanno trovato un uomo che, appena li ha visti, ha preso in mano un mattone gridando "SIETE DEI CORROTTI! VENITE SOTTO UNO PER VOLTA CHE VI FACCIO MALE". I poliziotti hanno cercato di far ragionare il 40enne che, per tutta risposta, si è scagliato contro di loro sferrando calci e pugni e ferendone 2. Dopo averlo bloccato, gli agenti hanno verificato il danneggiamento della porta e della finestra di vetro ...

