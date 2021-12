Ravanusa, dieci avvisi di garanzia ai vertici di Italgas. Procura: "Atto dovuto" (Di venerdì 31 dicembre 2021) dieci avvisi di garanzia sono stati notificati per la strage di Ravanusa dell'11 dicembre, quando una palazzina in via Trilussa crollò per l'esplosione provocata da una fuga di gas, uccidendo 9 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021)disono stati notificati per la strage didell'11 dicembre, quando una palazzina in via Trilussa crollò per l'esplosione provocata da una fuga di gas, uccidendo 9 ...

