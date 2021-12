Paolo Calissano trovato morto in casa | l’attore aveva 54 anni

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 31 dicembre 2021)è statonella suaa Roma. Il decesso potrebbe essere avvenuto a causa di un’overdose di farmaci.in una recente intervistaTragica fine pernella suadi Roma. Negli’90 e 2000preso parte a numerose fiction e serie tv italiane di successo, il pubblico lo ricorda in particolare per il suo ruolo in Vivere. La morte – riferisce Agi – potrebbe essere avvenuta a causa di un’overdose di farmaci, ancora da accertare se volontaria o fortuita. Ingli inquirenti hanno ...