No, la storia non è finita. E’ solo tempo di scegliere una direzione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic – Anno 1992. Il muro di Berlino era caduto da tre anni e all’Unione Sovietica, madrepatria del comunismo di tipo classico, era appena toccata la stessa sorte. L’Occidente, rappresentato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, sembrava non avere più nulla da temere: la guerra fredda era finita e la minaccia rossa non spaventava più nessuno. Come in ogni favola a lieto fine, i “buoni” avevano sopraffatto i “cattivi” e la storia poteva, a quel punto, dirsi conclusa. Ecco che, in quegli anni, iniziava a farsi strada una nuova idea, tradottasi accademicamente nella teoria della “fine della storia”. Quando fu deciso che la storia era finita Uno dei suoi maggiori esponenti va riconosciuto in Francis Fukuyama, il politologo statunitense che proprio nel ‘92 pubblicava il noto saggio dal titolo The ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic – Anno 1992. Il muro di Berlino era caduto da tre anni e all’Unione Sovietica, madrepatria del comunismo di tipo classico, era appena toccata la stessa sorte. L’Occidente, rappresentato dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, sembrava non avere più nulla da temere: la guerra fredda erae la minaccia rossa non spaventava più nessuno. Come in ogni favola a lieto fine, i “buoni” avevano sopraffatto i “cattivi” e lapoteva, a quel punto, dirsi conclusa. Ecco che, in quegli anni, iniziava a farsi strada una nuova idea, tradottasi accademicamente nella teoria della “fine della”. Quando fu deciso che laeraUno dei suoi maggiori esponenti va riconosciuto in Francis Fukuyama, il politologo statunitense che proprio nel ‘92 pubblicava il noto saggio dal titolo The ...

Advertising

Adnkronos : #Ricciardi: 'Non era mai avvenuto, nella storia delle epidemie'. #Covid - ilpost : Trent'anni fa, oggi, si tenne uno dei discorsi di fine anno più brevi della storia italiana: poco più di tre minuti… - albertoangela : Se è vero che certe fiabe esistono solo nei libri, è altrettanto vero che nella realtà si materializzano in luoghi… - GinottoG8 : RT @aciapparoni: Leggo su un autorevole giornale che il Presidente della Repubblica meriterebbe 9 in pagella nel 2021. Sarà, ma se questa… - fallinlouisarms : e non posso chiedere per cosa migliore. a te già, per esserti insinuata lentamente nella mia vita, da quella prima… -

Ultime Notizie dalla rete : storia non Aika, la cagnetta che fa 8 km per andare sulla tomba del padrone Non è raro oggi incontrare qualche cane nei cimiteri, in sosta vicino alle tombe con i familiari o ... e la storia del cane della signora Fucà ne è l'esempio. Legami fortissimi che in tanti casi ...

Dopo la pandemia: endemia o sindemia? [...] Non vedete che la terra ha ripreso a tremare? Soffia un vento di rivoluzione, la tempesta ... Oggidì parrebbe che la pellicola della storia sia stata riavvolta in senso inverso rispetto al passato,...

Il 2021 è stato l’anno più incredibile nella storia dello sport italiano. E non finisce qui Sport Fanpage REASONED ART, il primo monumento al mondo lanciato nel metaverso Reasoned Art, start-up società benefit italiana dedicata alla cryptoarte e operante tramite tecnologia blockchain, porta il primo monumento al mondo nel Metaverso. Per tre giorni – 30, 31 dicembre 202 ...

FOTO Camila Giorgi in intimo: fisico scultoreo e il riflesso dello specchio che lascia senza fiato… Camila Giorgi è sbarcata in Australia dove confida di iniziare una stagione 2022 da protagonista. La marchigiana debutterà nel Wta di Melbourne che si svolgerà dal 3 al 9 gennaio, e dove sarà impegnat ...

è raro oggi incontrare qualche cane nei cimiteri, in sosta vicino alle tombe con i familiari o ... e ladel cane della signora Fucà ne è l'esempio. Legami fortissimi che in tanti casi ...[...]vedete che la terra ha ripreso a tremare? Soffia un vento di rivoluzione, la tempesta ... Oggidì parrebbe che la pellicola dellasia stata riavvolta in senso inverso rispetto al passato,...Reasoned Art, start-up società benefit italiana dedicata alla cryptoarte e operante tramite tecnologia blockchain, porta il primo monumento al mondo nel Metaverso. Per tre giorni – 30, 31 dicembre 202 ...Camila Giorgi è sbarcata in Australia dove confida di iniziare una stagione 2022 da protagonista. La marchigiana debutterà nel Wta di Melbourne che si svolgerà dal 3 al 9 gennaio, e dove sarà impegnat ...