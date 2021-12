Napoli, fuochi d’artificio vietati a Capodanno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sarà un Capodanno a Napoli senza fuochi d’artificio: il sindaco Manfredi ha firmato l’ordinanza che ne impone il divieto in tutta la città. fuochi d’artificio (Foto: Pixabay)Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza comunale che prevede il divieto di fuochi d’artificio a Capodanno su tutto il territorio cittadino fino al termine della giornata del 1 gennaio. “Divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2022” si legge sul sito del Comune. LEGGI ANCHE –> Palinsesto TV 31 dicembre: i consigli su cosa ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sarà unsenza: il sindaco Manfredi ha firmato l’ordinanza che ne impone il divieto in tutta la città.(Foto: Pixabay), il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza comunale che prevede il divieto disu tutto il territorio cittadino fino al termine della giornata del 1 gennaio. “Divieto di utilizzo di, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 1 gennaio 2022” si legge sul sito del Comune. LEGGI ANCHE –> Palinsesto TV 31 dicembre: i consigli su cosa ...

Advertising

Corriere : Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade - fanpage : A Napoli sarà vietato sparare i fuochi d'artificio a Capodanno - Adnkronos : A #Napoli fuochi d’artificio vietati a #Capodanno, arriva l’ordinanza del sindaco Manfredi. #ultimora - Profilo3Marco : RT @Corriere: Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade - CorkScrew12 : RT @Corriere: Capodanno, il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio in città: è la prima volta che accade -