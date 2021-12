Milan, Maldini svela: “L’addio di Donnarumma? Ecco cosa penso” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, nell'intervista rilasciata al settimanale Sette ha parlato dell'addio di Donnarumma Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo, direttore dell'area tecnica del, nell'intervista rilasciata al settimanale Sette ha parlato dell'addio di

Advertising

GmaHappymilan : RT @la_rossonera: ??? #Maldini: ”Dire addio a San Siro fa paura, ma è necessario per la crescita del club. Lavoro da dirigente? O al Milan o… - antigiannino96 : @cesololinter_19 Ma da come parla Maldini fa capire che per il ragazzo la questione economica è stata prevalente. D… - sportface2016 : #Milan Paolo #Maldini 'saluta' San Siro - yassine01937035 : RT @la_rossonera: ??? #Maldini: ”Dire addio a San Siro fa paura, ma è necessario per la crescita del club. Lavoro da dirigente? O al Milan o… - la_rossonera : ??? #Maldini: ”Dire addio a San Siro fa paura, ma è necessario per la crescita del club. Lavoro da dirigente? O al M… -