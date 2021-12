Mattarella: "Giovani non vi scoraggiate, prendete il futuro" (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Sette anni impegnativi, complessi emozionanti. Il mo discorso è sempre stato fatto con coinvolgmento ed emozione". Si è aperto così il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli italiani. L'ultimo del settennato, il suo congedo finale. Il messaggio, circa 15 minuti, è stato letto dal presidente, in piedi, nello studio in cui ha lavorato quotidianamente durante il suo incarico. Oltre alle bandiere, italiana ed europea, lo sfondo scelto è particolarmente sobrio per far emergere ancor più il valore delle parole. Mattarella ha ripercorso "gli ultimi due anni" caratterizzati dalla pandemia spiegando che "ogni vittima è un lutto per l'Italia". Poi ha ringraziato "chi ha scelto di vaccinarsi" perché "hanno salvato milioni di vite e ridotto la pericolosità della pandemia". La pandemia, ricorda il presidente "ha ... Leggi su agi (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Sette anni impegnativi, complessi emozionanti. Il mo discorso è sempre stato fatto con coinvolgmento ed emozione". Si è aperto così il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio, agli italiani. L'ultimo del settennato, il suo congedo finale. Il messaggio, circa 15 minuti, è stato letto dal presidente, in piedi, nello studio in cui ha lavorato quotidianamente durante il suo incarico. Oltre alle bandiere, italiana ed europea, lo sfondo scelto è particolarmente sobrio per far emergere ancor più il valore delle parole.ha ripercorso "gli ultimi due anni" caratterizzati dalla pandemia spiegando che "ogni vittima è un lutto per l'Italia". Poi ha ringraziato "chi ha scelto di vaccinarsi" perché "hanno salvato milioni di vite e ridotto la pericolosità della pandemia". La pandemia, ricorda il presidente "ha ...

