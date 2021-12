Juve su Dembelè, Xavi su Morata (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Juve sogna Dembelè, il Venezia si regala Cuisance: cominciano ad entrare nel vivo le manovre del mercato che ufficialmente partità il 3 gennaio, prima data in cui si potranno depositare i contratti ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lasogna, il Venezia si regala Cuisance: cominciano ad entrare nel vivo le manovre del mercato che ufficialmente partità il 3 gennaio, prima data in cui si potranno depositare i contratti ...

Calciomercato Juve: la verità su Dembele Commenta per primo Dalla Spagna è circolata l'indiscrezione di un accordo già trovato tra la Juventus e Ousmane Dembelè a parametro zero. Secondo le nostre verifiche, non ci sono chances a causa dell'alta richiesta d'ingaggio del francese.

