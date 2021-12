Green pass | quarantena | mascherine | feste e stadi | le regole del decreto in vigore

Advertising

borghi_claudio : Il green pass per il lavoro che avrebbe dovuto diminuire i duemila contagi dal giorno della sua introduzione ad ogg… - borghi_claudio : @sbonaccini Guardi che da Bolsonaro oggi ci sono 6000 casi su un paese da 200 milioni di persone e l'ideona del gre… - borghi_claudio : @sbonaccini Quando arriverà a capire che il green pass non c'entra NULLA con chi va in terapia intensiva e chi no p… - MassimoRuzza3 : @LegaSalvini Tutti col green pass? Tutti vaccinati? Oppure il virus guarda solo agli italiani! - SimoneDagnini : @GiusiFasano I vaccini hanno contribuito a limitare i danni. Temo che la stessa cosa non si possa dire per il Green Pass. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

L'organizzazione della We Run Rome si era attiva per diluire la distribuzione dei pacchi gara, per impedire "ogni tipo di incrocio tra persone" e per tutti i controlli di temperatura,e ...... dove l'immunologo dell'università di Milano e membro del Cts (Comitato Tecnico Scientifico), passa in rassegna gli argomenti topic di questo periodo, dal Superalla variante Omicron. ...Le nuove norme sulle tempistiche Covid entrano in vigore da oggi. Non cambia nulla in nessun caso per i non vaccinati ...Elisabetta Gramolini - Green pass rafforzato anche per sciare all’aperto o per salire sui mezzi pubblici. Alla fine il governo ha deciso: la stretta per i ...