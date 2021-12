Fuoco in un appartamento di Avenza. Muore nel letto il noto sarto Stefano Gazzillo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Carrara, 31 dicembre 2021 - "Al Fuoco, al Fuoco , correte, correte". Ancora non erano le 8 ieri mattina quando in via Sforza , a poche decine di metri dall'ufficio postale di Avenza , è divampato un ... Leggi su lanazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Carrara, 31 dicembre 2021 - "Al, al, correte, correte". Ancora non erano le 8 ieri mattina quando in via Sforza , a poche decine di metri dall'ufficio postale di, è divampato un ...

