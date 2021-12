Firenze, disagi per nebbia all'aeroporto Vespucci tra voli cancellati o dirottati (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ancora una giornata di disagi all'aeroporto di Firenze a causa della nebbia, tra ritardi, voli dirottati (su Bologna o Pisa) o cancellati. In dettaglio, come si legge sul sito di Toscana Aeoporti , ... Leggi su lanazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ancora una giornata diall'dia causa della, tra ritardi,(su Bologna o Pisa) o. In dettaglio, come si legge sul sito di Toscana Aeoporti , ...

Toscana 400 autisti a casa, a rischio servizio bus Enormi disagi per gli utenti. Vietare gli scioperi nel settore dei trasporti per tutto gennaio 2022 Firenze: Trasporti pubblici a rischio paralisi a Firenze e in tutta la Toscana. Lo denuncia ...

Rotto un giunto in galleria chiusa la 429. Stesso problema anche sei mesi fa La variante, da luglio ad oggi, ha fatto registrare più volte disagi e chiusure che di fatto hanno interessato non solo il traffico pesante ma anche tutta la viabilità ordinaria ...

