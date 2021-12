Come usare Telegram per le videoconferenze e i meeting (Di venerdì 31 dicembre 2021) Telegram ha introdotto numerose funzionalità nel corso degli anni ed una di queste la mette in piena concorrenza con ZOOM, il servizio di videoconferenze e meeting più famoso al mondo. Con Telegram infatti è possibile avviare una videochiamata di gruppo e sfruttarla per una videoconferenza o per un meeting. Questa funzionalità è del tutto gratuita e senza limiti di tempo (difetti principali di ZOOM), quindi si pone Come una buonissima alternativa gratuita per avviare un meeting composto da poche persone o per organizzare una lezione a distanza. Nei capitoli che seguono vi mostreremo Come avviare un meeting sfruttando Telegram installato sul PC (mezzo principale di lavoro e di studio); per rendere la guida più completa ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 31 dicembre 2021)ha introdotto numerose funzionalità nel corso degli anni ed una di queste la mette in piena concorrenza con ZOOM, il servizio dipiù famoso al mondo. Coninfatti è possibile avviare una videochiamata di gruppo e sfruttarla per una videoconferenza o per un. Questa funzionalità è del tutto gratuita e senza limiti di tempo (difetti principali di ZOOM), quindi si poneuna buonissima alternativa gratuita per avviare uncomposto da poche persone o per organizzare una lezione a distanza. Nei capitoli che seguono vi mostreremoavviare unsfruttandoinstallato sul PC (mezzo principale di lavoro e di studio); per rendere la guida più completa ...

