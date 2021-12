Ci sono sempre meno no vax nei canali complottisti su Telegram

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Le chat, strumento preferito dai no vax per organizzare le manifestazioni contro vaccini e Green Pass, per scambiarsi informazioni complottiste e coordinare minacce a giornalisti ed esponenti politici,partecipate. Tanti infatti stanno uscendo dai gruppi tematici, tra i quali il famosissimo “Basta dittatura”, e con ogni probabilità è un riflesso delle ulteriori strette che dal mese di dicembre – con l’arrivo della quarta ondata –state introdotte nel nostro Paese. Soltanto i più radicalirimasti aggrappati alle chat, mentre gran parte degli utentirimasti scoraggiati dopo l’obbligo di Super Green Pass (e quindi di vaccinazione o guarigione dalla malattia) per accedere a diversi luoghi pubblici, oltre alla prospettiva di dover ...

Advertising

sbonaccini : Qualcuno spieghi all’Onorevole leghista Borghi che il presidente della conferenza delle regioni non sono più io, ma… - MarroneEmma : Un breve ma intenso riassunto. Una piccola parte delle cose belle che sono successe quest’anno. Nonostante tutto. È… - JuventusTV : Sono tanti. Ma rivederli è sempre FANTASTICO ?? @delpieroale ?? - charlovesrome : L'ultimo ragazzo con cui mi sono sentita è l'ennesima conferma che ai ragazzi preferirò sempre la mia carriera - i91zay : @ben_jxliam scusa se rispondo solo ora comunque se hai bisogno i miei dm sono sempre aperti, io sto bene grazie -

Ultime Notizie dalla rete : sono sempre

Wired Italia

leggi anche Ecco perchépiù giovani lasciano il lavoro Oltre nuove imprese a tasso zero ... Le imprese interessatequelle nate da meno di 5 anni e composte almeno al 51% (anche in termini di ......risposta perché Poste Italiane ha daevitato qualsiasi tipo di confronto sindacale con le categorie che rappresentano la somministrazione. L'unica cosa che abbiamo avuto modo di conoscere...Arrivano questa mattina altre dichiarazioni di Romelu Lukaku nell'intervista rilasciata a Sky Sport. "Dopo che abbiamo vinto lo scudetto sono andato dai dirigenti e ho chiesto il rinnovo. A Milano sta ...In una lunga intervista alla CNN, l'ex wrestler ha confermato che non tornerà in Fast and Furious 10 per via del suo rapporto conflittuale con Vin Diesel ...