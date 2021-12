Capodanno 2022 L’Anno Che Verrà su Rai 1: ospiti e anticipazioni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Capodanno 2022 RAI 1. Lo show L’Anno Che Verrà torna anche quest’anno su Rai 1 in diretta tv dagli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi in Roma per dire addio al 2021 e brindare alla mezzanotte del 2022 con un cast d’eccezione. Di seguito ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della serata. Leggi anche: DOVE VEDERE LA DIRETTA Capodanno 2022 L’Anno Che Verrà su Rai 1: anticipazioni Quest’anno, Terni, e l’Umbria saranno la spettacolare cornice del Capodanno di Rai 1. L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie di Terni luogo simbolo del lavoro e della ripartenza. Musica, ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021)RAI 1. Lo showChetorna anche quest’anno su Rai 1 in diretta tv dagli studi televisivi Rai Fabrizio Frizzi in Roma per dire addio al 2021 e brindare alla mezzanotte delcon un cast d’eccezione. Di seguito ecco tutti glie ledella serata. Leggi anche: DOVE VEDERE LA DIRETTAChesu Rai 1:Quest’anno, Terni, e l’Umbria saranno la spettacolare cornice deldi Rai 1.che, condotto da Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie di Terni luogo simbolo del lavoro e della ripartenza. Musica, ...

Capodanno 2022: San Silvestro, i riti e le tradizioni Vanity Fair Italia L’Anno che Verrà 2022: tutti gli ospiti del Capodanno Rai 1 con Amadeus Nonostante alcuni assenti causa Covid-19, la Rai si prepara a intrattenere gli italiani con il Capodanno di L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus ...

