Calciomercato Napoli | Tuanzebe in cima alla lista | la strategia

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Non solo la questione Insigne-Toronto: ildeve anche pensare al mercato in entrata per ilinvernale che è ormai alle porte. L’obiettivo principale (e forse l’unico) della dirigenza azzurra è quello di regalare a mister Spalletti un nuovo difensore centrale, vista la cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos e la partenza di Kalidou Koulibaly in Camerun per disputare la Coppa d’Africa con il suo Senegal.Manchester United Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club partenopeo vuole chiudere un’operazione in stile Anguissa, ovvero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tra i vari giocatori sulladi Giuntoli solo Axelpotrebbe arrivare acon questa formula. Il difensore inglese è di ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Commenta per primo La Fiorentina prende tempo : dopo il passaggio dal 75 al 50% in materia di capienza massima degli stadi, il club viola ha bloccato la vendita dei tagliandi liberi per la sfida dell'...Mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, come ad esempio il Torino o il'. 'Se parliamo di un top club, ipotizziamo il Chelsea così in Italia non si offende ...Il dilagare della variante Omicron del Covid sconvolge il mondo dello sport mondiale L’impennata dei contagi sta scombinando i piani delle varie leghe professionistiche, a partire dalla stessa Italia, ...Cresciuto nell’Ajax e per anni protagonista con l’Olanda, Roy è stato uno degli attaccanti di Zemanlandia. A portarlo al Foggia fu Mino Raiola ...