Calciomercato Napoli, accordo con Tuanzebe: spuntano i dettagli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Napoli si sta muovendo molto rapidamente sul mercato per consentire a Luciano Spalletti di sopperire all’assenza di Koulibaly e alla partenza di Manolas. Axel Tuanzebe, difensore centrale del Manchester United, è pronto a vestire la maglia azzurra. Nella giornata di oggi ci sarà una call tra le due dirigenze per definire l’operazione. L’ufficialità del nuovo rinforzo difensivo potrebbe arrivare già domenica. Tuanzebe Napoli Calciomercato Napoli, i dettagli per Tuanzebe Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, emergono nuovi dettagli in merito alla trattativa. Si tratterà di un accordo simile a quello che ha portato Frank Anguissa a Napoli. Tuanzebe arriverà in ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilsi sta muovendo molto rapidamente sul mercato per consentire a Luciano Spalletti di sopperire all’assenza di Koulibaly e alla partenza di Manolas. Axel, difensore centrale del Manchester United, è pronto a vestire la maglia azzurra. Nella giornata di oggi ci sarà una call tra le due dirigenze per definire l’operazione. L’ufficialità del nuovo rinforzo difensivo potrebbe arrivare già domenica., iperSecondo Nicolò Schira, esperto di mercato, emergono nuoviin merito alla trattativa. Si tratterà di unsimile a quello che ha portato Frank Anguissa aarriverà in ...

