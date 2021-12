Calciomercato Juve, Origi l’ultima idea per l’attacco bianconero (Di venerdì 31 dicembre 2021) Calciomercato Juve: nuove nome nella lista di Cherubini per l’attacco. C’è Divock Origi tra i nomi sulla lista Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è un nuovo nome nella lista di Cherubini per rinforzare l’attacco. È quello di Divock Origi, attaccante del Liverpool che entra di diritto tra i candidati ad impreziosire il reparto avanzato di Allegri. La Juve ha mosso i primi passi per prendere informazioni sul calciatore belga. Nella lista dei possibili movimenti in avanti, ad esempio nel caso in cui Morata restasse bianconero, lui c’è. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021): nuove nome nella lista di Cherubini per. C’è Divocktra i nomi sulla lista Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è un nuovo nome nella lista di Cherubini per rinforzare. È quello di Divock, attaccante del Liverpool che entra di diritto tra i candidati ad impreziosire il reparto avanzato di Allegri. Laha mosso i primi passi per prendere informazioni sul calciatore belga. Nella lista dei possibili movimenti in avanti, ad esempio nel caso in cui Morata restasse, lui c’è. L'articolo proviene da Calcio News 24.

