Altobelli: 'Lukaku può convivere con Dzeko, ma resti dov'è. L'Inter va bene così' (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Marotta non riprenderà mai Lukaku. E non lo farei neanch'io". Spillo Altobelli è uno che punge per definizione e non si smentisce neppure quando viene Interpellato sulla possibilità di un clamoroso ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 dicembre 2021) "Marotta non riprenderà mai. E non lo farei neanch'io". Spilloè uno che punge per definizione e non si smentisce neppure quando vienepellato sulla possibilità di un clamoroso ...

L'Inter di Inzaghi macchina da gol e punti: due record nel mirino ...e soprattutto segnare in più modi e che ha saputo metabolizzare la cessione del totem Romelu Lukaku ... Benito Lorenzi, Antonio Angelillo, Sandro Mazzola e Alessandro Altobelli, oltre a Mauro Icardi, ...

Altobelli: "Lukaku può convivere con Dzeko, ma ora resti dov'è. L'Inter va bene così" La Gazzetta dello Sport Inter, ESCLUSIVO Altobelli: “Inzaghi una conferma. Vlahovic? Pronto al grande salto” Calciomercatoweb.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Altobelli, ex bomber nerazzurro e campione del mondo a Spagna ’82 con la Nazionale, per analizzare il cammino finora ...

