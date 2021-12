Volley, Padova-Cisterna in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutto pronto per Kioene Padova-Top Volley Cisterna, sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. La formazione veneta, al momento settima in classifica, va a caccia di punti davanti ai propri tifosi. Dall’altra parte della rete ci sarà però una Cisterna in crescita, che vuole la quinta vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 30 dicembre alla Kioene Arena di Padova. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO 15^ GIORNATA: DATE, ORARI E diretta TV FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutto pronto per Kioene-Top, sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato didimaschile. La formazione veneta, al momento settima in classifica, va a caccia di punti davanti ai propri tifosi. Dall’altra parte della rete ci sarà però unain crescita, che vuole la quinta vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 30 dicembre alla Kioene Arena di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO 15^ GIORNATA: DATE, ORARI ETV FORMULA E REGOLAMENTO ...

