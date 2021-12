Victor Osimhen positivo al Covid 19 | il comunicato ufficiale

(Di giovedì 30 dicembre 2021)è risultatoal test del19, il giocatore è asintomatico e si trova attualmente in Nigeria. Arriva il comunicodella Società Sportiva Calcio Napoli su: “La SSC Napoli comunica che il giocatoreè risultato, asintomatico, al-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro”.: salta la tac A questo puntosalterà la Tac che avrebbe dovuto dare il via libera all’attività agonistica. Il calciatore è la seconda volta che risultaal19 ed al momento ...

Commenta per primo Il Napoli non riavrà a disposizioneper le visite di controllo dopo il brutto infortunio allo zigomo. Il giocatore non tornerà dalla Nigeria perché risultato positivo al covid al tampone di controllo prima del volo per il ...Il Corriere dello Sport parla di, che oggi rientrerà a Napoli dopo aver festeggiato il compleanno a Lagos. L'attaccante, nella giornata di domani, sarà sottoposto a tac di controllo che arriva a poco più di un mese ...Victor Osimhen è risultato positivo ad un tampone eseguito prima di rientrare in Italia dalla Nigeria. L'attaccante azzurro è asintomatico e osserverà un periodo isolamento nel suo paese Natale.La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era ...