Una giuria di adolescenti per Sanremo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il quarto anno consecutivo Radioimmaginaria coordinerà durante il Festival di Sanremo 2022 la prima giuria nazionale composta da ragazze e ragazzi dagli 11 ai 22 anni. I giurati potranno votare online i cantanti in gara esprimendosi su l’outfit più figo, l’esibizione più trash e la canzone preferita. Nel corso dell’ultima serata del Festival verrà proclamato, prima dell’annuncio del vincitore ufficiale, quello del pubblico degli adolescenti. abr/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il quarto anno consecutivo Radioimmaginaria coordinerà durante il Festival di2022 la primanazionale composta da ragazze e ragazzi dagli 11 ai 22 anni. I giurati potranno votare online i cantanti in gara esprimendosi su l’outfit più figo, l’esibizione più trash e la canzone preferita. Nel corso dell’ultima serata del Festival verrà proclamato, prima dell’annuncio del vincitore ufficiale, quello del pubblico degli. abr/ su Il Corriere della Città.

Advertising

LaNotifica : Una giuria di adolescenti per Sanremo - CorriereCitta : Una giuria di adolescenti per Sanremo - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Una giuria di adolescenti per Sanremo - - PremioCalvino : Una scrittura 'liquida e luminosa, densa di colori e sfumature': su Blow Up Umberto Rossi ha recensito 'Oceanides'… - FlashStyleMagaz : Svelati i nomi della Giuria che decreterà i finalisti della Categoria Emergenti di “Una Voce Per San Marino” -