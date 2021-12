Tina Cipollari parla del flirt con Giucas Casella (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo avere confermato che ha un nuovo amore Tina Cipollati parla anche del presunto flirt con Giucas Casella. Lo fa in un’intervista al settimanale Vero. Tina Cipollari risponde con la sua consueta simpatia e in realtà non smentisce di avere avuto una storia con Giucas Casella o forse non è semplicemente molto chiara la sua risposta. Cosa c’è stato in passato tra la storica opinionista di Uomini e Donne e l’attuale vippone del GF? Giucas ha fatto il nome di Tina ma ne ha fatti molti altri durante la sua permanenza nella casa. Alcuni smentiti dalle dirette interessate altri no. Quello con la Cipollari è reale? Giucas Casella continua a fare divertire ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo avere confermato che ha un nuovo amoreCipollatianche del presuntocon. Lo fa in un’intervista al settimanale Vero.risponde con la sua consueta simpatia e in realtà non smentisce di avere avuto una storia cono forse non è semplicemente molto chiara la sua risposta. Cosa c’è stato in passato tra la storica opinionista di Uomini e Donne e l’attuale vippone del GF?ha fatto il nome dima ne ha fatti molti altri durante la sua permanenza nella casa. Alcuni smentiti dalle dirette interessate altri no. Quello con laè reale?continua a fare divertire ...

